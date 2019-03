Oyna Kazan'da günün yarışmalarının ipucu soruları paylaşılarak yarışmacılara yardımcı olunuyor. Bu kapsamda her gün iki yarışmanın da ipucu soruları için kopyalar yayınlanarak yarışmanın daha eğlenceli olması sağlanıyor. İşte bugünkü iki yarışmanın ipucu soruları için kopyaları. ipucu sorusu için kopya Cem Karaca'dan geldi. Cem Karaca, (d. 5 Nisan 1945; İstanbul - ö. 8 Şubat 2004; İstanbul), Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu. Anadolu rock türünün kurucularındandır. Birçok grupla (Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan) çalışmış, kurucu ve yöneticisi olmuş, güçlü bir rock kültü yaratılmasında öncülerden olmuştur. Oyna Kazan 20.00 yarışmasının kopyası geldi. Freddie Mercury ile ilgili bir soru sorulacağı ifade edildi. İpucu sorusunun kopyasına ait paylaşımda Bohemian Rapsody filmiyle ilgili bir sorunun geleceği aktarıldı. Freddie Mercury (d. 5 Eylül 1946, Zanzibar – ö. 24 Kasım 1991, Londra), Britanyalı şarkıcı, şarkı yazarı ve müzik grubu Queen'in solisti. Bohemian Rhapsody, yönetmenliğini Bryan Singer'ın yaptığı ve Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı 2018 ABD çıkışlı biyografik sinema filmi. Film 2 Kasım 2018'de Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi

Her gün 13.00 ve 21.30'da yayınlanan, sloganı "Kuruş değil binlerce lira" olan Oyna Kazan'da günün yarışmaları için açıklamalar yapılıyor.



Bu kapsamda her gün yarışmalardan bir süre önce o yarışmalarda çıkacak olan sorulardan biri için ipucu ile kopya paylaşılıyor.



Aynı zamanda joker kodunun nasıl kazanılacağı da anlatılıyor.



OYNA KAZAN 20.00 YARIŞMASI İPUCU SORULARI



Oyna Kazan 20.00 yarışmasının kopyası geldi. Freddie Mercury ile ilgili bir soru sorulacağı ifade edildi. İpucu sorusunun kopyasına ait paylaşımda Bohemian Rapsody filmiyle ilgili bir sorunun geleceği aktarıldı.



FREDDIE MERCURY KİMDİR



Freddie Mercury (d. 5 Eylül 1946, Zanzibar – ö. 24 Kasım 1991, Londra), Britanyalı şarkıcı, şarkı yazarı ve müzik grubu Queen'in solisti.



Gerçek adı, Farrokh Bulsara'dır. Sahnedeki duruşu, şovu, pek çok kişi tarafından hala dünyanın en güçlü vokali olarak anılan sesi, Queen'i insanlık tarihinin en çok tanınan müzik gruplarından biri haline getirmesi ile tanınan, Queen grubunun kurucusu ve vokalisti. Rock müzik ve operanın bir arada kullanımı başta olmak üzere, değişik müzik türlerini bir arada harmanlayan bir müzik anlayışına sahiptir. "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Don't Stop Me Now", "Killer Queen" ve "Crazy Little Thing Called Love" gibi pek çok uluslararası hit parçanın yazarıdır. Komplike bir özgüvene ve cesarete sahip olduğunu o yıllarda sahip olduğu dış görünüşü, müziği ve Queen ile tüm dünyaya hissettirmiştir. Yıllarca Queen grubundaki çalışmaları ile birlikte solo olarak da çalışmıştır. Mercury, ayrıca İlk Asyalı Rock Star olarak adlandırılır. 1991 senesinde AIDS'in getirdiği komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirmiştir. Ölümünden sonra geriye kalan grup üyeleri, toplumun AIDS farkındalığının artması amacıyla The Freddie Mercury Tribute Concert adında bir konser düzenlemişlerdir.



BOHEMIAN RHAPSODY



Bohemian Rhapsody, yönetmenliğini Bryan Singer'ın yaptığı ve Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı 2018 ABD çıkışlı biyografik sinema filmi. Film 2 Kasım 2018'de Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi.



Freddie Mercury'nin hayatı ile ilgili bir film yapımı uzun yıllardır düşünülmekteydi. GK Films, 2015 yılının sonlarında senarist Anthony McCarten ile Bohemian Rhapsody filminin senaryosunu yazmak üzere anlaştıklarını açıkladı.[5] 20th Century Fox, New Regency ve GK Films'in yapımcılığını üstlendiği filmin çekimlerine 2017 yılının başında başlandı.



CEM KARACA



İpucu sorusu Muhtar Cem Karaca'dan geldi.



Muhtar Cem Karaca (d. 5 Nisan 1945; İstanbul - ö. 8 Şubat 2004; İstanbul), Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu. Anadolu rock türünün kurucularındandır. Birçok grupla (Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan) çalışmış, kurucu ve yöneticisi olmuş, güçlü bir rock kültü yaratılmasında öncülerden olmuştur.



Gazal ve Döndümse Vatanıma Döndüm kitapları vardır.