4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.

4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açtı. PKK'lı teröristlerin saldırısına Türk askerinden yanıt geldi. Mehmetçik'in verdiği karşılık sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale edilidiği belirtildi.