4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden terör operasyonlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
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Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.

4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açtı. PKK'lı teröristlerin saldırısına Türk askerinden yanıt geldi. Mehmetçik'in verdiği karşılık sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale edilidiği belirtildi.

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