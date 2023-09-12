4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden terör operasyonlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.
4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açtı. PKK'lı teröristlerin saldırısına Türk askerinden yanıt geldi. Mehmetçik'in verdiği karşılık sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale edilidiği belirtildi.
Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nk2cwci4t7