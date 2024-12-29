4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu! 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde'
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" denildi.
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz… pic.twitter.com/UEJLO0BJJr