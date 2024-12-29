4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu! 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" denildi.