4 şehirde DHKP/C operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. 21 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
4 şehirde DHKP/C operasyonu! 13 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma düzenledi.

Soruşturmada, Taceddin Erol Şahin isimli örgüt üyesinin dijital materyallerine ilişkin incelemede 23 şüphelinin DEV-GENÇ yapılanmasının 55. yıl etkinliklerine katıldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, bu etkinlikleri sosyal medyada paylaşmalarının yanı sıra 6 Şubat'taki terör saldırısında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına silahla ateş açan ve ölü ele geçirilen terörist Pınar Birkoç'la toplantı ve etkinliklere katıldıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında tespiti yapılan şüphelilerden 6'sının tutuklu olduğu 1'inin ise öldüğü anlaşıldı.

4 ŞEHİRDE 21 ADRESE BASKIN YAPILDI

Savcılığın 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen polis ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgütsel doküman ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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