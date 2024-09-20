4 şehirde terör operasyonu! 13 şüpheli gözaltında

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önemli bir soruşturma gerçekleştirildi. Soruşturmada, terör örgütü adına kırsalda faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda İzmir ile Antalya, Kocaeli ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.