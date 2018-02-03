Dünya Kanser Günü olan 4 Şubat'ta kansere yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile Türkiye Spor Yazarları Derneği bu yıl etkinliğin sloganını "Yapabiliriz, Yapabilirim." olarak açıkladı

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser gününde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve ortak kuruluşlar, birlikte kampanya düzenliyor.



Milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan kansere karşı toplumsal bilinç tüm dünyada arttırılmaya çalışılıyor.



Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği ile birlikte organize edilecek olan “Dünya Kanser Günü” etkinlik takvimi açıklandı.



Etkinlikte Dünya Kanser Günü'nün öneminden bahsedildi.



Etkinliğin bu seneki sloganı ise "Yapabiliriz, Yapabilirim" olarak belirlendi.



ulusal.com.tr