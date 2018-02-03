CHP'de genel başkan adayları belli oldu
CHP'de genel başkan adayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı
Askeri okullar derhal açılsın
Askeri okullar derhal açılsın
Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu
Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde farkındalık etkinlikleri

Dünya Kanser Günü olan 4 Şubat'ta kansere yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile Türkiye Spor Yazarları Derneği bu yıl etkinliğin sloganını "Yapabiliriz, Yapabilirim." olarak açıkladı

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser gününde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve ortak kuruluşlar, birlikte kampanya düzenliyor.

Milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan kansere karşı toplumsal bilinç tüm dünyada arttırılmaya çalışılıyor.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği ile birlikte organize edilecek olan “Dünya Kanser Günü” etkinlik takvimi açıklandı.

Etkinlikte Dünya Kanser Günü'nün öneminden bahsedildi.

Etkinliğin bu seneki sloganı ise "Yapabiliriz, Yapabilirim" olarak belirlendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dünya kanser günü #4 şubat #türk kanser araştırma ve savaş kurumu derneği #Türkiye Spor Yazarları Derneği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.