4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Sınır ötesindeki harekat bölgelerinde, Mehmetçik'in teröristlere karşı düzenlediği operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde kritik operasyonlara imza atıldı. Opersyonların detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

MSB, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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