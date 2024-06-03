4 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Yurtta ve sınır ötesinde terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi için Mehmetçik'in teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyonlara imza attı. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri, hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.