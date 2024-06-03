4 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyonlar düzenlendi. Operasyonların detaylarına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yurtta ve sınır ötesinde terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi için Mehmetçik'in teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyonlara imza attı. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri, hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/ltJunoRqmJ
Kaynak: Anadolu Ajansı