4 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde teröristlerle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/pnro9goqI0
Kaynak: Anadolu Ajansı