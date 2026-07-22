4 ton salça, 300 kilo zeytin... Jandarmadan 3 milyon liralık sahte gıda operasyonu

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ve tarım ekiplerinin ortak operasyonunda, hijyen kurallarının hiçe sayıldığı bir işletmede üretilen 3 milyon lira değerinde sahte salça ve zeytin ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
4 ton salça, 300 kilo zeytin... Jandarmadan 3 milyon liralık sahte gıda operasyonu
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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turistik bölgelerde artan sahte gıda faaliyetlerine yönelik güvenlik güçlerinin denetimleri sıklaştı. Piyasaya bölgesel ve yöresel ürün adı altında insan sağlığını tehlikeye atacak gıdaların sürüleceği bilgisini alan jandarma ekipleri konuyla ilgili hemen harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda operasyonun hedefi Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde bulunan bir işletme olarak belirlendi.

TONLARCA SAHTE GIDAYA EL KONULDU

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de jandarmaya destek verdiği baskında, üretim tesisinin tamamen hijyenden uzak şartlarda faaliyet gösterdiği saptandı. İşletmenin içindeki aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş tam 4 ton salça ile 300 kilogram zeytin bulundu. İnsan sağlığını doğrudan tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu değerlendirilen bu ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ekipler, içeriğinin detaylı tespiti için ürünlerden laboratuvar analizi amacıyla numuneler alarak tesisteki tüm sahte gıdalara el koydu.

Operasyonun ardından işletme sahibi olduğu belirlenen 37 yaşındaki A.K. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında sahte ve tağşiş gıda üretimi ile satışı kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. Aynı zamanda A.K.'ye halk sağlığını tehlikeye atmak suçundan 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma ekipler tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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