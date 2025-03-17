4 yaşındaki Melike'nin korkunç ölümü: 6 yıl sonra gelen itiraf

Olay, Melike'nin kardeşleri H. ve E. Eşiyok'un öğretmenlerine yaşananları anlatmasıyla gün yüzüne çıktı. Çocuklar, babaları Cahit Eşiyok ve üvey anneleri Zehra Öztürker'in yıllarca kendilerine ve Melike'ye işkence yaptığını, kardeşlerinin ölümüne tanık olduklarını detaylarıyla ifade etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 15 Nisan 2018'de Sazlıbosna Baraj Gölü'nde çarşafa sarılı halde bulunan kız çocuğunun kimliği belirlenemediği için soruşturma yıllarca sonuçsuz kaldı. Ancak yıllar sonra Melike'nin kardeşleri, öğretmenlerine yaşadıkları korkunç olayları anlattı. Çocuklar, babalarının ve üvey annelerinin Melike'yi sistematik işkenceyle öldürdüğünü söyledi.

H. ve E. Eşiyok'un sosyal çalışmacı eşliğinde verdikleri ifadeler kan dondurdu. Çocuklar, babaları Cahit Eşiyok ve üvey anneleri Zehra Öztürker'in kendilerini ve Melike'yi aç bıraktığını, şiddet uyguladığını, tek ayak üstünde bekletme cezası verdiğini anlattı. Üvey annelerinin, ayakları yere değdiğinde çekiçle vurduğunu söyleyen çocuklar, Melike'nin açlıktan bir deri bir kemik kaldığını belirtti.

Çocukların anlatımına göre, babaları Melike’yi kalorifer peteğine bağladı. Ertesi gün baba Cahit ve üvey anne Zehra alışveriş bahanesiyle evden çıktı ve buz, naylon ile balta aldı. Döndüklerinde Melike'yi öldürdüler. Cesedi önce bir çantaya, ardından çuvala koyarak arabaya yerleştirdiler. Çocuklar, babalarının kendilerine "sizi sokak köpeklerine atarım" diyerek tehdit ettiğini de aktardı.

Baba Cahit Eşiyok ifadesinde, 2017 yılında eşinden boşandığını, çocuklarının velayetinin kendisinde olduğunu söyledi. Zehra Öztürker ile aynı evde yaşamaya başladığını belirten Eşiyok, Melike'nin üvey annesi tarafından sürekli dövüldüğünü itiraf etti.

Eşiyok, olay günü Zehra'nın kendisini arayarak "Melike nefes almıyor" dediğini aktardı. Eve gittiğinde kızının cansız bedenini bulduğunu ancak üvey annesinin, vücudundaki darp izleri nedeniyle hastaneye götürmeyi reddettiğini söyledi. Ardından kiraladıkları bir araçla önce mezarlığa gittiklerini ancak gömemeyince Sazlıbosna Baraj Gölü'ne atmaya karar verdiklerini anlattı.

Üvey anne Zehra Öztürker ise Cahit Eşiyok'un çocuklara şiddet uyguladığını, olay günü Melike'yi odaya kilitlediğini ve çocuğun cansız bedeniyle karşılaştığında polise haber vermek istediğini ancak babanın kendisini engellediğini savundu.

Çocukların öz annesi Meryem Ataman ise, boşandıktan sonra Cahit Eşiyok'un çocukları kendisine göstermediğini, ancak eve döndüğünde Melike’nin öldüğünü öğrendiğini söyledi. Korktuğu için kimseye bir şey anlatamadığını belirten Ataman, Cahit Eşiyok’un kendisini yeniden eve dönmeye ikna ettiğini ifade etti.

Savcılık iddianamesinde, Cahit Eşiyok ve Zehra Öztürker'in Melike'yi aç ve susuz bırakarak sistematik işkenceyle öldürdüğü belirtildi. Çocukların beyanlarının güvenilir olduğu vurgulandı.

Baba Cahit Eşiyok ve üvey anne Zehra Öztürker hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet" suçundan ise 3 ila 8 yıl hapis cezası talep edildi. Anne Meryem Ataman hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.