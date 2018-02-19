4 yıl önce eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın iptal ettiği "Yedikule Bostanları Rehabilitasyon Projesi" İBB Meclisi'nde kabul edildi. Hayata geçirilen proje hakkında İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu ise "Kapitalizm gölgesini kullanamadığı ağacı kesmeyi sever" dedi.

4 yıl önce Kadir Topbaş'ın iptal ettiği proje yeniden İBB Meclisi'nde.



İBB Meclisi’nden oy çokluğuyla geçen kararla Yedikule bostanları'nda, Kentsel Tarım Parkı’nda projesi hayata geçiriliyor.



Projeyle bostanlar yok ediliyor, alan "sosyal ve kültürel tesis" haline geliyor.



Projeye itiraz eden CHPli İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu "Yedikule Bostanları'nın yalnızca adı kaldı, tarih yok edilmeye çalışlıyor" dedi.



Birinci derece arkeolojik sit alanının korunmak zorunda olduğunu belirtti Hacıalioğlu.



Yedikule Bostanları'nda kısmen park ve dinlenme alanları vardı. Yapılan plan değişikliğiyle otopark, restoran ve satışa yönelik faaliyetlerin artırılması amaçlanıyor.







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