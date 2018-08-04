"Rütbesini Fethullah Gülen taktı. Bu kişi FETÖ'cüdür" bu bilgiler devletin kayıtlarına girdi ama hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Firari Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındayken FETÖ üyeliğinden tutuklanan Şube Müdürü Ercan Özoğluöz ile ilgili çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Eski komiser Tamer Topsakal'ın daha 2014 yılında Ankara'da verdiği ifadede "bu kişi FETÖ'cüdür" dediği belirlendi.

FETÖ'cü olduğunu söyledi. "Hatta rütbesini Gülen taktı" dedi. Ancak buna rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmadı.Firari Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındayken FETÖ'cü olduğu anlaşıldığı için tutuklanan eski Sakarya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz hakkında çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.2004 yılında FETÖ kumpasıyla görevinden alındığını belirten eski komiser Tamer Topsakal, 25 Kasım 2014’te Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ‘müşteki’ sıfatıyla ifade verdi.Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre eski bir örgüt üyesi olduğunu da söyleyen Topsakal, FETÖ'nün emniyet yapılanmasıyla ilgili kritik isimleri deşifre etti. O isimler arasında FETÖ'den tutuklanan Ercan Özoğluöz da vardı.Özoğluöz’ün polis koleji hazırlık D sınıfı kaynaklı FETÖ’cüler listesinde olduğunu belirten Topsakal, ayrıca bu ismin cemaat toplantılarına gittikleri devreleri arasında yer aldığını söyledi.Ercan Özoğluöz'ün Fetullah Gülen’in Altunizade’deki merkezine getirilen isimlerden biri olduğunu kaydeden eski komiser, Polis Koleji mezuniyeti sonrası tutuklu FETÖ'cünün rütbesini Gülen'in taktığını da anlattı.15 Temmuz sonrası bir ifade daha veren eski komiser Tamer Topsakal, 2014'te FETÖ'cü diye deşifre ettiği isimleri, bir kez daha anlattı. Ve ifadesinde sık sık adı geçmesine rağmen Özoğuzluöz hakkında bir işlem yapılmadığını belirtti.Topsakal’ın bu ifadesi daha sonra FETÖ soruşturması yapan tüm birimlere gönderildi. Hatta, Ankara’da hazırlanan çatı iddianamesinde bile yer aldı.