Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 703 sayılı son Kanun Hükmünde Kararname, tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle, Yüksek Öğrenim Kanunu ve Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasına ilişkin 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararname, çok tartışılacak kanun değişiklikleri içeriyor.



Kararname ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 8. maddesinde yapılan değişiklikle 4 yıllık herhangi bir alanda diploması olanların idari yargı sınavına girebilmesinin önü açıldı.



Yapılan düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na 4 yıllık herhangi bir alanda lisans diploması olanları idari yargı sınavına sokma yetkisi tanınmış oldu.



Değişiklikten önce idari yargıda hakim olabilmek için hukuk fakültesinden veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarından mezun olmak gerekiyordu.



Tartışmalara konu olan bir diğer değişiklik ise Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapıldı.



Kanunun rektör atamalarına ilişkin maddesinde yer alan 'profesör akademik unvanına sahip kişiler' ifadesi 703 nolu KHK'yla yapılan yeni düzenlemede yer almadı.



Böylece, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak rektörlerde aranan profesör olma şartı kaldırılmış oldu.



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