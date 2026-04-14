40 milyonluk vurgun yapan sahte site çetesine dev operasyon

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 ili kapsayan geniş çaplı bir nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Yurt dışından yayın yapan sunucular üzerinden kurulan sahte siteler aracılığıyla ürün satışı vaadinde bulunarak vatandaşları mağdur eden ve örgütlü şekilde hareket ettiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin banka faaliyetlerinde yaklaşık 40 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi.

77 ŞÜPHELİDEN 58'İ YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 77 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, önceden belirlenen çok sayıda adrese girdi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlar sonucunda, organize şekilde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü saptanan 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER, SİLAH VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda materyale el konuldu. Ekiplerin incelemelerinde 47 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 3 hard disk, 3 flash bellek, 2 adet tablet ve 2 adet bilgisayar bulundu.

Ayrıca baskın yapılan mekanlarda 1 adet tüfek, başkasına ait 2 adet kimlik kartı ile 40 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri devam ederken, firari durumdaki diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.