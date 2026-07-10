40 yıllık hasret sona erdi! Suudi Arabistan'da mahsur kalan Türk Türkiye'ye dönüyor

Suudi Arabistan'da bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle 40 yıldır yurt dışına çıkış yasağı bulunan 77 yaşındaki Türk vatandaşı Ali Baybaş'ın dönüş çilesi sona erdi. Türk diplomatik temsilciliklerinin girişimleriyle tüm yasakları kaldırılan Baybaş, anavatanına doğru yola çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
40 yıllık hasret sona erdi! Suudi Arabistan'da mahsur kalan Türk Türkiye'ye dönüyor
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Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu, bu uzun süreli mağduriyeti gidermek adına Suudi makamları nezdinde kapsamlı bir çalışma yürütüyordu. Uzun süredir devam eden diplomatik görüşmeler ve resmi girişimler nihayet olumlu sonuç verdi. Yaşlı adamın dosyasındaki tüm idari engeller ve sınır kapılarındaki çıkış yasakları tamamen kaldırıldı.

40 YILLIK HUKUKİ ÇIKMAZ

Sürecin geçmişi, on yıllar öncesine uzanıyor. Ali Baybaş, Suudi Arabistan'da bulunduğu dönemde hukuki bir mesele nedeniyle davalık olmuştu. Hakkında açılan davanın duruşmasına katılmaması üzerine yerel makamlar harekete geçerek Baybaş'a ülkeden çıkış yasağı koydu. Alınan bu karar, 77 yaşındaki adamın yaklaşık kırk yıl boyunca Suudi Arabistan sınırları içerisinde mahsur kalmasına yol açtı.

HAVALİMANINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yıllardır beklediği iyi haberin gelmesiyle birlikte dönüş işlemlerini hızla tamamlayan Baybaş, valizleriyle beraber havalimanına geldi. Yaklaşık 40 senelik zorunlu ikametin ardından Türkiye'ye gitmek üzere terminalde bekleyen Baybaş, duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Uçuş işlemlerini bitiren Türk vatandaşı, memleketine kavuşmak üzere uçağa binerek Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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