41 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 111 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 41 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlamalarıyla dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, kurulan finansal ağın boyutlarını ortaya koydu. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, yasa dışı bahis şebekesinin gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin 35.861.796.103,52 Türk Lirası olduğu tespit edildi.

BANKA HESAPLARI VE LÜKS ARAÇLAR DONDURULDU

Emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınlarında şüphelilerin yakalanmasının yanı sıra, suçtan elde edilen gelirlere yönelik de adımlar atıldı. Dosya kapsamında şüphelilerin finansal işlemlerde kullandığı 190 adet banka ve kripto para hesabı donduruldu. Soruşturmanın mal varlığı ayağında ise 14 şüpheli şahsın suç geliriyle elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 10.750.000 TL olan 9 adet otomobil/motosiklet ile 2 adet arsaya devlet tarafından el konuldu.

OPERASYON 41 İLE YAYILDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Diyarbakır merkezli başlattığı yasa dışı bahis operasyonu Türkiye genelinde geniş bir alana yayıldı. 21 Nisan tarihinde düğmeye basılan ve ekiplerin eş zamanlı olarak sahaya indiği 41 il şu şekilde sıralandı:Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak ve Van.

Gözaltına alınan 111 şüpheli hakkındaki adli sürecin ve emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

yasa dışı bahis operasyon recep tayyip erdoğan
