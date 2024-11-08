41 şehirde Kalkan-28 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

41 şehirde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-28 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
41 şehirde Kalkan-28 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 41 şehirde, son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-28 operasyonları düzenlendi.

257 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Kalkan-28 operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını aktaran Bakan Ali Yerlikaya, bu kişilerin 59'unun tutuklandığını, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin adli işlemlerinin sürdüğünü vurguladı.

Bakan Ali Yerlikaya, 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenlendiğine işaret ederek, "Bu operasyonlar sonrasında 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 1693'üne ise adli kontrol kararı verildi. Düzensiz göçle mücadele, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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