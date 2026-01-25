42 kişiye mezar olmuştu... 50 yıl önce düşen THY uçağına ait parçalar bulundu

1975 yılında Marmara Denizi’ne düşen ve 50 yıldır enkazına ulaşılamayan THY’ye ait “Bursa” isimli Fokker F-28 tipi uçakla ilgili yürütülen arama çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı.

Marmara Denizi’ne 30 Ocak 1975 tarihinde düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları’na ait “Bursa” isimli Fokker F-28 tipi yolcu uçağıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

42 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin uzun süredir sürdürülen bireysel arama faaliyetlerinde, sanal medya üzerinden yaptığı çalışmalarla tanınan Nedim Kuru ve ekibi Marmara Denizi’nde yeni bulgulara ulaştı. Büyükçekmece ve Ambarlı açıklarında yapılan çalışmalarda su altı dronu ile yapılan taramalarda, uçağın gövdesine ait olduğu değerlendirilen yamulmuş parçalar tespit edildi.

Kuru ve ekibi daha önceki çalışmalarında da aynı bölgede, uçağın burun kısmına benzeyen bir parçayı görüntülemişti. Son yapılan dördüncü arama çalışmasında ise daha net ve geniş parçaların görüntülendiği belirtildi.

DAHA ÖNCE ARAMA ÇALIŞMALARI SINIRLI KALMIŞTI

1975 yılında meydana gelen kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ile şarkıcı Seyyal Taner’in hostes olan kardeşi de bulunuyordu. Dönemin teknolojik imkânsızlıkları nedeniyle uçak enkazına ulaşılamamış, arama çalışmaları kısa sürede sonlandırılmıştı.

ARAMA 7 SAAT SÜRDÜ

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Nedim Kuru, şu ifadeleri kullandı:

THY’ye ait ‘Bursa’ isimli, 42 yolcusuyla birlikte düşen yolcu uçağına yönelik dördüncü dalış operasyonumuzu gerçekleştirdik. Yaklaşık 7 saat boyunca uçağın düştüğü bölgede su altı dronu ile arama yaptık ve enkaza ait olduğunu düşündüğümüz başka parçaları görüntüledik. Dördüncü dalışımıza, daha önce o bölgede balıkçılık yaparken uçağa ait parçaları ağına takan balıkçı Serhan abi de katıldı. Aynı noktada biz de uçağa ait olduğunu düşündüğümüz parçaları tespit ettik.”

Öte yandan Nedim Kuru’nun, Marmara Denizi’nde hayatını kaybedenler anısına bir anıt mezar yapılması için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

