42 milyonluk dev vurgun! Şırnak Cizre'de yasa dışı bahis operasyonu

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı. Yetkililer, çete üyelerinin yalnızca bahis oynatmakla kalmadığını; aynı zamanda oynanmasına yer ve imkan sağladığını, para nakline aracılık ettiğini ve vatandaşları bu oyunları oynamaya teşvik ettiğini belirledi. Dosya kapsamında toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından emniyet güçleri düğmeye bastı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere doğru harekete geçti.

Şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 4'ünü gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan ve firari durumdaki diğer 3 şahsın yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

42 MİLYONLUK TRANSFER

Soruşturmanın finansal ayağında gerçekleştirilen detaylı incelemeler, yasa dışı bahis ağının ulaştığı maddi boyutu gözler önüne serdi. Şüphelilerin banka ve hesap hareketlerini geriye dönük olarak inceleyen yetkililer, şahısların hesapları üzerinden tam 42 milyon lira tutarında şüpheli para transferi yapıldığını saptadı.

Söz konusu devasa para trafiğinin ortaya çıkarılmasının ardından, incelemeye alınan tüm hesaplara adli makamlarca bloke konuldu. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma tüm detaylarıyla sürdürülüyor.