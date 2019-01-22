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43 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye kara sularında 7/24 kesintisiz devriye yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı Balıkesir'de operasyondaydı. Gece karanlığında, soğuk havaya aldırmadan yola koyulan 43 kaçak göçmen yakalandı.

43 kaçak göçmen yakalandı
43 kaçak göçmen gece saatlerinde lastik botla açıldı Ege Denizi'ne.

Hepsi Afganistanlı olan göçmenlerin arasında çocuklar da vardı. Fırtınalı ve soğuk havaya aldırmadan Yunanistan'a doğru gidiyorlardı. Ancak yolculukları uzun sürmedi. Tıklım tıklım olan botları Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın radarına takıldı.

Ekipler yerli tespit edilen botun tahliyesi için harekete geçti. TCSG-4 botu  Maden Adası kuzeyi açıklarında göçmenleri durdurdu. Ağır hava ve deniz şartları nedeniyle bölgeye destek için helikopter sevk edildi. 

Lastik bottaki göçmenler Sahil Güvenlik botuna alındı. 

Bota alınan göçmenler arasındaki bir çocuğun hipotermi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesini Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı çocuk kıyıya çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Diğer göçmenler ise Geri Kabul Merkezi'ne gönderildi. 


ulusal.com.tr



 
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