44 ayrı noktada operasyon! 60 şüpheli tutuklandı
Konya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarında, 10 gün içinde 60 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İşte detaylar…
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-13 Mart tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 44 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 44 ayrı operasyonda, 20 bin 735 sentetik ecza hap, 2 bin 52 ecstasy, 518,77 gram sentetik kannabinoid, 204,83 gram esrar, 154,55 gram metamfetamin, 124 adet captagon, 64 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 62,85 gram eroin, 37,1 gram kokain, 3 gram skunk, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
TUTUKLANAN ZANLI SAYISI 60'A ULAŞTI
Operasyon kapsamında toplam 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu suçlarından aranan 31 kişi gözaltına alındı, bunlardan 23’ü tutuklandı. Böylece toplamda 60 zanlı cezaevine gönderildi.