44 ilde dev operasyon! 99 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 44 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında 99 kişinin tutuklandığını, 21 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

YASA DIŞI BAHİS, DOLANDIRICILIK VE MÜSTEHCEN İÇERİK

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden “ürün satışı” temasını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemleri işleterek para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağladıkları, kişisel verileri paylaştıkları ve sorgulama yaparak haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.