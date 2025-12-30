44 kişiye mezar olan sitede "yok artık" dedirten savunma: "Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan 2 bloklu Said Bey Sitesi, ilk sarsıntıda yıkıldı. Enkaz altında kalan 44 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1’i tutuklu, 2’si kamu görevlisi olmak üzere toplam 8 sanık hakkında dava açıldı. Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhit H.Ç. (54), tutuksuz yargılanan kamu görevlileri A.Ö., S.B., hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"MÜTEAHHİDİM AMA ANLAMAM, İLKOKUL MEZUNUYUM"

Duruşmada, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi istenen tutuklu sanık müteahhit H.Ç. savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen H.Ç., mahkeme heyetine şu savunmayı yaptı: "35 yıldır market işi yapıyorum. Ben de mağdurum. Ben inşaat yaptırdım, yapmadım. Alınan malzemeleri bilmem, ustalar en iyisini almıştı. Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum. Projeye uygun market yapılsın dedik en iyi malzemeleri aldık. Ben de mağdurum keşke oralara yatırım yapmaz olaydım. Yatırım yapalım dedik. Burada ben bin metrekare market açtım. Yakınlarım rahmetli oldu. Hapis yatıyorum suçum yok tahliyemi talep ediyorum."

KAMU GÖREVLİLERİ BERAAT İSTEDİ

Duruşmada söz alan dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi İmar Müdürü A.Ö. ve Müdür Yardımcısı S.B. ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek suçlamaları reddetti ve beraatlerini talep etti. Tutuksuz yargılanan diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

DAVA NİSAN AYINA ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, sanık savunmalarının ardından müştekilere, site sakinlerine ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına söz verdi. Katılan vekillerinin beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Nisan tarihine erteledi.

"YIKIMIN SEBEBİ ASMA KAT"

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan depremzede Nevres Akkaya, binanın yıkılma nedeninin teknik raporlarla sabit olduğunu vurguladı. Akkaya, "Binanın asıl yıkılmasına sebep asma katın olduğu ortada. Bilirkişi raporları da ortaya koyuyor. Bunlara rağmen halen istediğimiz neticeyi almakta zorlanıyoruz. Adalete güveniyoruz umudumuzu kaybetmiyoruz" ifadelerini kullandı.