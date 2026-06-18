45 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 352 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Ankara merkezli koordine edilen bu çalışmalar kapsamında, zehir tacirlerinin ülke genelindeki bağlantıları mercek altına alındı.

YURT DIŞINDAN KARGOYLA SİPARİŞ ETMİŞLER

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, şüpheliler ticaret ağını uluslararası kargo gönderimleri üzerinden kurdu. Zanlıların yurt dışından kargo yoluyla "skunk tohumları" temin ettikleri belirlendi. Temin edilen bu uyuşturucu tohumlarının daha sonra Türkiye genelinde pazarlandığı ve satışının yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Satış ağının deşifre edilmesinin ardından 45 ilde eş zamanlı saha araştırmaları ve analiz faaliyetleri başlatıldı. Jandarma ekipleri, operasyon öncesindeki bu hazırlık sürecini büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Şüpheliler güvenlik güçleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Bu izleme süreci boyunca zanlıların tüm suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

BASKINLARDA 132 KİLOGRAM ZEHİR ÇIKTI

Yeterli delillerin toplanmasıyla birlikte belirlenen 45 ildeki adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde bulundu. Ekipler ayrıca çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve maddeleri tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonların sonucunda uyuşturucu ağının içinde yer alan 352 şüpheli yakalandı.