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47 asker gözaltına alındı

FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çoğunluğu muvazzaf asker 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

47 asker gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 38'i aktif görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #gözaltı #47 asker
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