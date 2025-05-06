47 ilde dev FETÖ operasyonu: 208 gözaltı

Gaziantep merkezli olarak Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen FETÖ operasyonunda 208 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, örgütün güncel yapılanmasına yönelik kritik bilgilerin açığa çıktığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerin kripto haberleşme programlarıyla yurt içi ve yurt dışı toplantılar düzenledikleri, örgüte finansman sağladıkları tespit edildi.

47 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Başkanlığı tarafından yürütüldü. TEM şube ekiplerinin katılımıyla toplam 47 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyon yapılan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya gibi büyük şehirlerin yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Erzincan, Van ve Batman da yer aldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla FETÖ’ye finansman sağladığı belirlendi. Ayrıca, örgütün eleman temin etme yöntemleri de açığa çıktı. Yakalanan bazı örgüt mensuplarının, yeni üyeleri yurt dışındaki eğitim kamplarına götürdüğü ve burada eğittikleri ortaya kondu.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve veri kaydı ele geçirildi. Bu belgelerin, örgütün güncel yapılanmasını detaylandıran önemli bilgiler içerdiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasının daşifre edildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade ederek, “Güvenlik güçlerimizle birlikte, milletimizin huzuru için terörle mücadeleye aralıksız devam ediyoruz” dedi.