48 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. Bakanlık binasındaki toplantıda, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nin terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu da kamuoyuyla paylaştı. Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1048'e yükseldi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlerle ilgili de son bilgileri aktardı. Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u terör örgütü mensubu 364 kişinin yakalandığını, 1390 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildiren Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 olmuştur." dedi.