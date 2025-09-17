49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu! Tefeciler ve dolandırıcılara büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Türkiye genelinde sabah saatlerinde başlatılan dev operasyonda 115 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 49 ilde eş zamanlı düzenlenen büyük çaplı operasyonla tefeci ve dolandırıcılara yönelik ağır bir darbe vurulduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, “49 ilde bu sabah tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarımızda 115 şüpheliyi yakaladık” ifadelerini kullandı.

Operasyonların uzun süredir planlı ve projeli olarak hazırlandığı belirtilirken, sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldığı açıklandı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar, Türkiye genelinde organize mali suçlarla mücadelede gelinen kritik noktayı ortaya koydu.

49 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonun düzenlendiği iller arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce yer aldı.

Bu illerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında farklı suç örgütlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar derinleştirilerek sürdürülecek.

Yakalanan şüpheliler hakkında ciddi iddialar ve suçlamalar bulunuyor. Savcılıkların yürüttüğü soruşturmalarda sanıkların tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmaya yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik suçlarından yargılanmaları bekleniyor.

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Emniyet KOM ve Mali Şube Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız.”

