İlk bölümünün FOXplay'e yüklendiği 4N1K Yeni Başlangıçlar dizisine yoğun ilgi gösterldiği ve sitenin kilitlendiği açıklamasına izleyiciler tepki gösterdi. Dizinin ilk bölümünü izleyemediklerini belirten takipçiler, biran önce sitenin açılmasını ve diziyi merakla izlemek istediklerini ifade etti. FOXplay tarafından sitenin en kısa sürede açılması için çalışıldığı açıklandı

Heyecanla beklenen FOXplay, hayal kırıklığıyla geldi. Dün akşam yeni bölümünün yayınlandığı 4N1K Yeni Başlangıçlar dizisini seyirciler izleyemedi.



4N1K Yeni Başlangıçlar dizisi için FOXplaye aşırı yüklenme oldu ve sistem kilitlenerek işlem yapılamaz hale geldi. Hal böyle olunca, sistem kendisini korumaya aldı.



FOXplay tarafından bu durumla ilgili aşırı yoğunluğun olduğu için sistemin kilitlendiği açıklandı.



Bu durumdan rahatsız olan takipçiler, hızlı bir şekilde bölümü izlemek istediklerini ve sistemin tekrar aktif hale getirilmesini istedi.



FOXplay'in ne zaman açılacağı ise merak konusu...