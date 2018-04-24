Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, YSK'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imza için 5 gün süre vermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dayattığı erken seçim kararının ardından, 24 Haziran hazırlıkları başladı. Meclis, 6 ay önce görüşülmesi gereken uyum yasaları için bugün mesai yapacak. Önce komisyonda görüşülecek yasa önerisi, kabul edilmesi durumunda Çarşamba günü Genel Kurul'a gelecek. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen isimler ise henüz usül belirlenmediği için topladıkları imzaları YSK'ya sunamıyor. AKP ve MHP'nin uyum yasaları kapsamında Meclis'e sunduğu öneride ise 100 bin imza için Anayasa'nın 74. maddesindeki Dilekçe Hakkı gaspedilerek, seçmenlerin doğrudan kayıtlı olduğu ilçe seçim kurullarına gitmesi isteniyor. Adayların çalışma yürütebilecekleri gün sayısı da, seçim takvimi henüz açıklanmadığı için belirsizliğini koruyor. Aydınlık'ın YSK'daki kaynaklardan öğrendiği bilgiye göre, seçim takvimi için hazırlanan taslakta 100 bin seçmenin 5 gün içinde ilçe seçim kurullarına başvurması öngörülüyor.



HEDEF PERİNÇEK

YSK'nın masasındaki skandal takvime ilişkin siyasi partilerden de itirazlar gelmeye başladı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, taslak metnin ilanı durumunda YSK'nın da erken seçim darbesine ortak olacağını belirtti. Reyhan şunları söyledi:

“Baskın seçim kararı alındığında bunun bir darbe olduğunu söylemiştik. Şimdi görüyoruz ki, görevi seçimlerin eşit ve adil koşullarda yapılmasını sağlamak olan YSK da, bu darbenin ortağıdır.

5 gün kumpası Sayın Doğu Perinçek'in adaylığıyla ilgilidir. Çünkü yalnızca Sayın Perinçek halkın imzalarıyla aday olacaktır. Her seçimde cezaevinde tutarak engelledikleri Sayın Perinçek'i şimdi de 5 gün dayatmasıyla engelleyeceklerini zannediyorlar.

Maalesef aklını kirli milletvekili alışverişlerine ve Abdullah Gül gibi isimleri aday yapmaya takmış olan muhalefetin de iktidarın bu zorbalığa ses çıkarmayarak onay verdiği anlaşılmaktadır.

Biz Ergenekon tertibini Silivri'de dağ başındaki cezaevinin önüne 100 binlerce vatandaşı toplayarak yerlebir ettik. 100 bin imzayı da toplarız. Bu güçlüğü de aşarız. Milletimiz bu kanun tanımazlığa isyan edecektir. Seçim kurullarının önünü miting alanlarına çevirecek, o imzaları, dilekçeleri bu sistemin efendilerinin yüzüne çarpacktır. Buradan halkımıza sesleniyoruz. Temel haklarınızı kullanmayı engelleyen bu dayatmaya Doğu Perinçek için imza vererek tepkinizi gösterin.”



E-DEVLET ÇÖZER

Takvimin sıkışıklığından dolayı milli iradenin sandığa tam olarak yansıyamayacağı endişeleri çoğalıyor. Meclis dışındaki partiler, vatandaşların Dilekçe Hakkı'nı kullanarak aday başvurusu yapabilmelerinin yanında, e-devlet uygulamasının da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye’de 40 milyona yakın kişinin e-devlet kullandığını belirten uzmanlar da, e-devlet üzerinden imza verilmesinin en hızlı, en güvenilir, ulaşımı en kolay, en denetlenebilir ve yurtdışındaki Türk seçmenlerin ulaşabileceği en pratik yol olduğunu belirtiyor.