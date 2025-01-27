5 günlük Türkiye geneli hava durumu

Türkiye genelinde 5 günlük hava durumunu meteoroloji genel müdürlüğü yayınladı.

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5 günlük Türkiye geneli hava durumu - Resim: 1
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5 günlük Türkiye geneli hava durumu - Resim: 2
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5 günlük Türkiye geneli hava durumu - Resim: 3
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5 günlük Türkiye geneli hava durumu - Resim: 4
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5 günlük Türkiye geneli hava durumu - Resim: 5
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Hava durumu