5 ilde 26 şirkete "mali müşavir" operasyonu

Jandarma ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti, aralarında tanınmış holdinglerin de bulunduğu adreslere baskınlar düzenlendi.

5 ilde 26 şirkete "mali müşavir" operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve derinleştirilen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı.

Beş farklı ili kapsayan ve eş zamanlı olarak yürütülen baskınlarda hedef, mali suçlara karıştığı iddia edilen yapılanmalar oldu.

HEDEFTE DEV ŞİRKETLER VE MALİ MÜŞAVİRLER VAR

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonun rotası, ticari faaliyet gösteren 26 şirket ve bu yapılarla bağlantılı mali müşavirlere çevrildi. Jandarma ekiplerinin baskın düzenlediği adresler arasında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi bilinen ticari kuruluşların da yer alması dikkat çekti. Ekipler, belirlenen noktalara girerek arama ve inceleme faaliyetlerine başladı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve ilgili şirketler; "Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddialarıyla suçlanıyor.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma timlerinin 5 ilde eş zamanlı yürüttüğü bu kapsamlı operasyon neticesinde ilk belirlemelere göre 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet birimlerine sevki sürerken, baskın yapılan şirket merkezlerinde ve ilgili adreslerdeki aramaların halen devam ettiği bildirildi.

