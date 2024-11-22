5 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
5 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: 16 gözaltı
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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini bahis oynamaya teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Adana, Antalya ve Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru tespit edilerek el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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