5 İlde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli yakalandı, 10’u tutuklandı

5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlı tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
5 İlde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli yakalandı, 10’u tutuklandı
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MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen projeli çalışma kapsamında, 25 Şubat 2025 tarihinde Samsun, İstanbul, Malatya, Gaziantep ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine tedbir kararı uygulandı. Ayrıca, suç işlemek amacıyla kurulan internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna karıştığına dair deliller bulunduğundan, bu kişilerin dosyaları ayrılarak soruşturmaları Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlandı.

İşlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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