5 işçi hayatını kaybetmişti: MKE fabrikasındaki patlama davasında yeni gelişme

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanıklar; üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, daha önce talep edilen bilirkişi raporlarının dosyaya ulaştığını belirtti. Sanıklara rapora ilişkin görüşleri soruldu.

Fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, raporu kabul etmediğini söyleyerek, “Bu tesis Almanlarla beraber kuruldu, tüm işlemler otomatik sistemle yürütülür. Manuel bir sistem yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy ise sorumluluğun kuruma ait olduğunu savunarak, “2022 Temmuz ayından 2025 yılına kadar müdür bulunmadı, ben yeniden göreve getirildim. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Üretim mühendisi Zafer Sarı, sistemin eski olduğunu belirterek kusuru reddetti. Müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş da beraat talep etti.

SAVCIDAN 5 SANIĞA CEZA İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında patlamanın manuel müdahaleden kaynaklandığını belirtti. Oktay Armağan’ın çalışanlara inisiyatif bıraktığını, Aynur Karabaş’ın risk eğitimi ve bakım kayıtlarını eksik tuttuğunu, diğer sanıklar Durdu Uğur Şık, Ahmet Atasoy ve Zafer Sarı’nın ise tali kusurlu olduğunu ifade etti. Savcı, bu 5 sanığın cezalandırılmasını talep ederken, Kuntay Karabacak’ın kusuru bulunmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Sanıklar, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre tanıyarak duruşmayı 2 Aralık 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

