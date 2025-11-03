5 işçiye mezar olan Oba Makarna faciası: 72 sayfalık gerekçeli karar açıklandı

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili davada, 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarının verildiği kararın 72 sayfalık gerekçesini açıkladı. Mütalaa, sanık, müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi, olay yeri ve itfaiye raporları, kamera kayıtları ile diğer belgelere yer verilen gerekçede, "denetim ve kontrol mekanizmalarının yeterince etkin işletilmediği" ve patlama riskinin önlenmesi için "gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği" neticesine varıldığı vurgulandı.

Kararda, fabrikada geçmiş zamanlarda da elektrik kaynaklı yangınların meydana geldiğine, elektrik sisteminde zaman zaman arıza ve kısa devrelerin yaşandığına dikkat çekildi. Temizlik faaliyetlerinin pazar günleri aksadığı ve özellikle değirmen bölümünde tozlanmanın sık olduğu aktarılan gerekçede, faciadan kısa bir süre önce tozlu ortamda kıvılcım çıkarabilecek spiral kesim işlemi yapıldığı ifade edildi. Gerekçeli kararda, bu durumu takip edecek toz sensörlerinin bulunmadığı da aktarıldı.

YANGIN 1 SANİYEDE ÇIKTI, TOZ BİRİKİMİ TÜM BÖLGEDE PATLAMAYA SEBEP OLDU

Mahkemenin kararında yer verilen kamera görüntülerine göre, yangının değirmen bölümünün zemin katında "yaklaşık 1 saniye içinde meydana geldiği" belirtildi. Felaketin kaynak noktasının, zemin kattaki "elektrik odası olarak tanımlan alanda" başladığı ve buradaki "yoğun toz birikimi sebebiyle toz patlaması şeklinde" yayılarak tüm bölgede patlamaya sebep olduğu kaydedildi.

Kararda, bilirkişi raporuna da değinilerek, V.U. ve İ.B.'nin "birinci derece", D.T., Ö.K., Y.T. ve C.B.'nin ise "ikinci derecede sorumlu" olduğuna dikkat çekildi. Mahkeme, bilirkişi raporunun olayın oluş şekli, teknik sebepler ve sorumlulukların belirlenmesi açısından yeterli açıklık ve gerekçeyi içerdiğini, dosyadaki delillerle uyumlu olduğunu ve taraflarca ileri sürülen itirazların raporun esasını sarsacak nitelikte bulunmadığını belirterek, yeni bir rapor alınmasına gerek görülmediğini ve mevcut bilirkişi raporunun hükme esas alındığını kaydetti.

5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SÜREÇ VE CEZA ALAN İSİMLER

Facia, 15 Eylül 2024'te Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelmişti. Patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralanmıştı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi ifadeye çağrılmış, 7'si gözaltına alınmıştı. Süreçte fabrika müdürü V.U. tutuklanırken, 5 şüpheliye adli kontrol uygulanmış, biri ise serbest bırakılmıştı. Yönetim kurulu başkanı M.M.Ö., dönemin genel müdürü A.Ö. ve satın alma sorumlusu İ.A. hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, V.U. (fabrika müdürü), İ.B. (korunma dokümanı hazırlayıcısı), D.T. (iş güvenliği uzmanı), Y.T. (elektrik bakım sorumlusu) ve Ö.K. (değirmen sorumlusu) hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmişti. İdari işler sorumlusu C.B. için ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında heyet, sanıklar V.U. ve İ.B.'yi 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. D.T., Y.T. ve Ö.K. 8 yıl 4'er ay hapis cezası alırken, sanık C.B.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, tutuklu sanık V.U.'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.