5 kişi hayatını kaybetmişti: Belgesiz şoför çalıştıran otobüs sahibi tutuklandı

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada kazaya karışan özel halk otobüsünün sahibi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELGELERİN SUNULMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, İ.Ç’nin şoförlerin işe başlamadan önce alması gereken yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesine sunmadığı belirlendi.

