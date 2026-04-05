5 kişi hayatını kaybetmişti: Belgesiz şoför çalıştıran otobüs sahibi tutuklandı
Ankara’da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada otobüs sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BELGELERİN SUNULMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, İ.Ç’nin şoförlerin işe başlamadan önce alması gereken yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesine sunmadığı belirlendi.