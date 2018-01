Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonra erdi. MGK, OHAL'in 6. kez uzatılması konusunda tavsiye kararı aldı. Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna izin verilmeyeceği vurgulandı

MGK, OHAL'in 6. kez uzatılması konusunda tavsiye kararı aldı. Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna izin verilmeyeceği vurgulandı.



Beştepe'de saat 15:20'de başlayan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.



Yılın ilk MGK toplantısında, iç ve dış gelişmelerin görüşülmesi, OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alınması ve Afrin konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.



Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.



Bildiride, Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldığı kaydedildi.



"Terörist ordusu kurulmasına izin verilmeyecek"

Bildiride, "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.



"Gereken adımlar derhal ve kararlılıkla atılacak"

MGK bildirisinde, "Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır." denildi.



"PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silahlar toplanmalı"

ABD'nin PYD/PKK terör örgütüne desteği değerlendirilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır."











BAKANLAR KURULU TOPLANTISI BİTTİ

MGK'nın hemen arından başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de yapılan toplantı 1 saat sürdü.