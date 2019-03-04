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5 Mart 2019 Salı Bitlis'te yarın okullara kar tatili mi

Bitlis'te bugün eğitime kar engel oldu. Peki 5 Mart 2019 Salı Bitlis'te  yarın okullara kar tatili mi

5 Mart 2019 Salı Bitlis'te yarın okullara kar tatili mi

Bitlis'te etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kentte dün gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerindeki okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

5 Mart 2019 Salı Bitlis'te  yarın okullara kar tatili mi sorusuna bir açıklama gelmedi.

Etiketler; #bitlis #kar tatili
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