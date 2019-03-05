Burçlarını ve yükselenlerini merak eden astroloji sevdalıları, 3 Mart 2019 Pazar gününe ait burçlarının yorumlarını okuyor. Çok sayıda burcun yorumunu merak eden vatandaşlar, kendileri için nasıl bir sonuç çıkacağını, ileride nelerle karşılaşabileceğini merak edip araştırıyor. İşte 3 Mart 2019 Pazar günlük burç yorumları

Hafta içi iş günlerinin yoğun geçmesi ve haftanın son günü olması vesiyle çoğu vatandaş, gününü evinde dinlenerek geçiriyor.



İnternette gezen kullanıcılar da günlük burç yorumlarını merak edip okumaya çalışıyor.



3 Mart 2019 Pazar KOÇ Burcu Yorumu:



İŞ: Enerjik günlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün hatalara açık ve dikkatsizsiniz. Kendinizi yormamalısınız.



AŞK: Çevrenizdeki kişilerin ilşkiniz hakkında yorum yapmasına izin vermemelisiniz. Yanlış sonuçlar ortaya çıkayor.



SAĞLIK: Bugün dalgın bir gününüz. Dikkatsizce hareket edebilir kazalara sebep olabilirsiniz.Araba kullanırken dikkatli olun



3 Mart 2019 Pazar BOĞA Burcu Yorumu:



İŞ. İçsel disiplininiz mükemmel. Olayları doğru ve yerinde yorumluyor fakat fikirlerinizi kabul ettirmede zorlanıyorsunuz..



AŞK: İlşkinizin aksayan yönlerini tolere etmek sizin elinizde. Onunla bazı konularda uzlaşmanız imkansız..



SAĞLIK: Bugün iştahlı ve enerjik bir gününüzde olduğunuz için, çevrenizdeki olayları kayıtsız kalmak istemiyorsunuz.



3 Mart 2019 Pazar İKİZLER Burcu Yorumu:



İŞ: Değişen duygularınız sizi hiç şaşırtmıyor. Olaylara hazırlıklısınız. Bugün kendinizi yeniden sınayabilirsiniz



AŞK: Eski olayları artık unutmanın zamanı geldi. Birbirinize net olmayı bir türlü başaramıyorsunuz..



SAĞLIK: Aynı anda birkaç kişiye söz verdiğiniz için, yerine getiremediğiniz olaylar canınınızın sıkılmasına neden oluyor.



3 Mart 2019 Pazar YENGEÇ Burcu Yorumu:



İŞ: İş yaşantınızda gelişen olaylar sizin için olumsuzluk tablosu çizebilir. Siz artık aldırmamayı öğrenmelisiniz.



AŞK: İlişkinizde özel duygularınız çarpışıyor. Karşı tarafın isteklerine şans vermelisiniz. O, siziden bunu bekliyor.



SAĞLIK: Geceleri erken yatmayı denemeli.ve yatarken, ılık süt içmelisiniz. Son günlerde oldukça yoruldunuz ve kendinizi ihmal ettiniz.



3 Mart 2019 Pazar ASLAN Burcu Yorumu:



İŞ: Çevrenizde gelişen olaylar sizin isteklerinizin dışında oluşuyor. Bugün tavrınızı koyarak duygularınızı belli etmelisiniz..



AŞK: Olayları farklı yorumladığınız için, çevrenize tepki gösteriyorsunuz. Bugün düşündüklerinizi yaşama geçirmelisiniz.



3 Mart 2019 Pazar BAŞAK Burcu Yorumu:



İŞ: Bugün fazla disiplinli hareket etmekle çevrenizin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz. Sözlerinize dikkat etmelisiniz..



AŞK: Duygularınızda becilce davranarak, karşınızdaki kişinin isteklerini düşünmüyorsunuz.Bugün onunla ilgilenmelisiniz.



SAĞLIK: Ayaklarınızla ilgili problemler yaşamak istemiyorsanız geceleri yüksek bir yerde dinlendirmeli, kendinize özen göstermelisiniz



3 Mart 2019 Pazar TERAZİ Burcu Yorumu:



İŞ: İş konusunda değişiklikler yapmak için uygun bir gün değil. Dengelerinizi koruma konusunda zorlanabilirsiniz..



AŞK: Geçmişle ilgili olayların üstünde durmamalı ve kendinizi daha olumlu hisetmenizi sağlamalısınız.



SAĞLIK:Böbreklerle ilgili rahatsızlıklar söz konusu. Bel bölgenizi üşütmemelisiniz.Günde enaz yedi bardak su içmelisiniz.



3 Mart 2019 Pazar AKREP Burcu Yorumu:



İŞ.Bugün olaylara daha iyimser bakmalı ve geçmiş hataların üzerinde fazla durmamalısınız.Kendinizi sevmelisiniz



AŞK: Öfkelerinizle yaşayamazsınız. İlşkinizi zedelemek uğruna bir çok olayı göze almanız büyük hata. Dikkatli olmalısınız.



SAĞLIK: Bugün mars'tan olumsuz etki alıyorsunuz. Kesici ve yakıcı aletlerden uzak kalmalı,gözlşerinize dikkat etmelisiniz.



3 Mart 2019 Pazar YAY Burcu Yorumu:



İŞ: Kendinize fazla güveniyorsunuz. Olaylar şekil değiştirdikçe düşüncelerinizde yaşadığınız atlamalar, sizi zorluyor.



AŞK: Yaşadığınız sorunlar yaşantınızı hiçbir şekilde etklemiyor.Birbirinize gösterdiğiniz taviz olumlu sonuçlanıyor..



SAĞLIK: Son günlerde artan ayak ağrılarınzın sebebi, uzun süredir ayakta kalıyor olmanız. Geceleri dinlendirmeye özen gösterin.



3 Mart 2019 Pazar OĞLAK Burcu Yorumu:



İŞ: Bugün bir çok hatalar canınızı sıkabilir ve onları düzeltmek için, epeyce zaman ayırabilirisiniz. Çevrenize dikkat edin..



AŞK: Siz duygularınızı gizlemeyi seviyor o, ise daha açık olmaktan yana. Artık buduruma son vermeli ve net olmalısınız.



SAĞLIK: İçsel savaşlarınız hiç bitmiyor. Bugün bir çok konuyu aynıanda düşünerek beyninizi yormamalısınız.



3 Mart 2019 Pazar KOVA Burcu Yorumu:



İŞ: İş yaşantınızda eleştirilere tahammülünüz yok. Bugün bazı olaylara farklı bir şekilde tepki verebilirsiniz.Haklı olduğunuz kesin.



AŞK: Yaşamda yeni bir dönemin içine girmiş bulunuyorsunuz. Artık olaylara bakış açınız değişiyor. Kendinize güveniyorsunuz..



SAĞLIK: Son günlerde ayakta çok fazla kalıyor ve ilerleyen yaşlarda varis rahatsızlıklarına zemin hazırlıyorsunuz.



3 Mart 2019 Pazar BALIK Burcu Yorumu:



İŞ: Yeni başlangıçlar için henüz kendinizi hazır hissetmiyor olmanız, sizi kararsız ve

olumsuz kılıyor. İnadınızı yenmelisiniz..



AŞK: Ani değişiklikler yüzünden kafanız oldukça karışık. Bugün daha sakin düşünmeli ve acele etmemelisiniz



SAĞLIK: Duygu karmaşası yaşadığınız bu günlerde, hislariniz sizi yanıltabilir dikaktli olmalı ve hiçkimseye gereksiz sözler vermemelisiniz.