İlk iki bin kişinin içine girenlere bile paralar kazandıran, şampiyon kullanıcıya binlerce lira kazandıran Oyna Kazan yarışmasını Onedio'nun yönettiği belirtildi. Çok sayıda kullanıcının aynı anda birbirleriyle kıyasıya yarıştığı, ter döktüğü aynı zamanda eğlendiği Oyna Kazan yarışması için günün ipucu sorusunun kopyası ile joker kodunun nasıl kazanılıp yarışmalarda avantajlı olunabileceği ifade edildi. Oyna Kazan'ın bugünkü ipucu sorusu için verilen kopyada tost ve ayranı ile meşhur olan yerlerden bahsedildi. Bu yerlerin arasında Susurluk ve Ayvalık tostu var. Ayvalık tostu, tadını büyükçe kesilen özel ekmeğinden alan bir yiyecek. Susurluk ayranı, Balıkesir'in Susurluk ilçesine özgü, yapımı ve tadı klasik ayrana göre farklılık gösteren Türk mutfağına ait bir çeşit yöresel içecektir. 1950'li yıllarda meşhur olmaya başlamıştır. Oyna Kazan'da günün son yarışmasında Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'da bulunan peri bacaları ile ilgili bir soru sorulacak. Peri bacası, ince uzun, kurak havzalardan ve kırgıbayır yüzeylerinden çıkan, vadi yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan bir kaya oluşumudur. Peribacalarının gövdeleri genellikle yumuşak minerallerden ve tepesi sert, daha zor aşınan kayadan oluşur. Gövdeleri genellikle konik şekle sahip

Oyna Kazan yarışması şampiyon kullanıcıya binlerce lira ödül veriyor.



İlk iki bin kişinin içinde kalana bile para ödülünün verildiği yarışmayı Onedio'nun yönettiği aktarıldı.



Para ödülü sebebiyle çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen bu yarışmayı ünlü isim İbrahim Selim sunuyor.



Yarışmaya kısa bir süre kala, kullanıcılar yarışmanın bugününe ait ipucu sorusu için kopyayı merak edip internette araştırma yapıyor.



PERİ BACALARI



Oyna Kazan'da günün son yarışmasında Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'da bulunan peri bacaları ile ilgili bir soru sorulacak.



Peri bacası, ince uzun, kurak havzalardan ve kırgıbayır yüzeylerinden çıkan, vadi yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan bir kaya oluşumudur. Peribacalarının gövdeleri genellikle yumuşak minerallerden ve tepesi sert, daha zor aşınan kayadan oluşur. Gövdeleri genellikle konik şekle sahiptir. Şekilleri erozyon biçimlerine göre değişir. Farklı mineral katmanları gövdelerinde farklı renklere sebep olabilir. Çapları 1 ile 15 metre arasında değişir, bu sınırlamanın dışına çıkan oluşumlar peri bacası olarak sınıflandırılmazlar.



Oluşumu



Peri bacaları genellikle yüzeyde sert bir kaya (ör. sert kumtaşı, kireç taşı, bazalt, ingimbirit) ve yerin altında yumuşak minerallerin (ör. kum, tüf) olduğu bölgelerde bulunur. Su, yerin üstüne çıkan kayaların arasından akarak sert tabanı aşındırıp yok ettikten sonra yumuşak yüzeyi ortaya çıkarır. Tabanın üstüne çıkan kaya parçaları daha az akıntı gördükleri için sağlam kalır. Yumuşak yüzey büyük oranda erozyona uğrar ve suya karışır, ancak üstünde hala kaya bulunan bölgeler basınçtan dolayı yapısal bütünlüğünü sağlar, erozyona dayanır ve konik bir kaya oluşumu meydana gelir.Bu nedenden dolayı tepeleri düşen peri bacaları oldukça kısa süre içinde erozyona uğrar ve yok olur.



Peribacalarının oluşumu birden çok hava durumu olayının sonucudur. Yağmur, kar, sel ve rüzgarın sonucu olarak meydana gelirler. Yağmurun asitliği yüksek olan yerlerde kayaçtaki karbonik asidin yağmur suyuna karışması ve bundan dolayı kirecin erozyona uğraması söz konusudur. Kireç bakımından daha az zengin olan kayaçlar bu nedenle daha az yağmur ile erozyona uğrama riski taşırlar. Daha dayanıklı peri bacaları, şapkalarında Dolomit içerir. Dolomit, yüksek oranda magnezyum içerir ve dolayısıyla suda daha yavaş çözünür. Bu nedenle de altındaki yumuşak katmanı korur.



TOST VE AYRANI İLE MEŞHUR OLAN YERLER



Oyna Kazan'ın bugünkü ipucu sorusu için verilen kopyada tost ve ayranı ile meşhur olan yerlerden bahsedildi



Bu yerlerin arasında Susurluk ve Ayvalık tostu var.



AYVALIK TOSTU



Ayvalık tostu, tadını büyükçe kesilen özel ekmeğinden alan bir yiyecek.



Tadını özel unundan almaktadır. Ekmeği fırından ayrıca alınabilir, bozulmaya karşı dayanıksızdır. Buzdolabında muhafaza edilmelidir. Genellikle sosis, sucuk, kaşar, turşu, mayonez, ketçap malzemeli karışık olanı tercih edilir, malzemesinin bol olması belirgin özelliklerindendir. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin bilinen yöresel bir ürünüdür.



SUSURLUK AYRANI



Susurluk ayranı, Balıkesir'in Susurluk ilçesine özgü, yapımı ve tadı klasik ayrana göre farklılık gösteren Türk mutfağına ait bir çeşit yöresel içecektir. 1950'li yıllarda meşhur olmaya başlamıştır.



Susurluk ayranı, küçük bir elektrikli motor ile kabından çekilerek, ince bir boru yoluyla yüksekten tekrar kabına boşaltılır. Bu devirdaim sürecinde ayranın yağı, ayran üzerinde köpük oluşturur. Ayrıca tuz miktarı da daha azdır.



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