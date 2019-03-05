İlk iki bin kişinin içine girenlere bile paralar kazandıran, şampiyon kullanıcıya binlerce lira kazandıran Oyna Kazan yarışmasını Onedio'nun yönettiği belirtildi. Çok sayıda kullanıcının aynı anda birbirleriyle kıyasıya yarıştığı, ter döktüğü aynı zamanda eğlendiği Oyna Kazan yarışması için günün ipucu sorusunun kopyası ile joker kodunun nasıl kazanılıp yarışmalarda avantajlı olunabileceği ifade edildi. Oyna Kazan'ın bugünkü ipucu sorusu için verilen kopyada tost ve ayranı ile meşhur olan yerlerden bahsedildi. Bu yerlerin arasında Susurluk ve Ayvalık tostu var. Ayvalık tostu, tadını büyükçe kesilen özel ekmeğinden alan bir yiyecek. Susurluk ayranı, Balıkesir'in Susurluk ilçesine özgü, yapımı ve tadı klasik ayrana göre farklılık gösteren Türk mutfağına ait bir çeşit yöresel içecektir. 1950'li yıllarda meşhur olmaya başlamıştır

Oyna Kazan yarışması şampiyon kullanıcıya binlerce lira ödül veriyor.



İlk iki bin kişinin içinde kalana bile para ödülünün verildiği yarışmayı Onedio'nun yönettiği aktarıldı.



Para ödülü sebebiyle çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen bu yarışmayı ünlü isim İbrahim Selim sunuyor.



Yarışmaya kısa bir süre kala, kullanıcılar yarışmanın bugününe ait ipucu sorusu için kopyayı merak edip internette araştırma yapıyor.



TOST VE AYRANI İLE MEŞHUR OLAN YERLER



Oyna Kazan'ın bugünkü ipucu sorusu için verilen kopyada tost ve ayranı ile meşhur olan yerlerden bahsedildi



Bu yerlerin arasında Susurluk ve Ayvalık tostu var.



AYVALIK TOSTU



Ayvalık tostu, tadını büyükçe kesilen özel ekmeğinden alan bir yiyecek.



Tadını özel unundan almaktadır. Ekmeği fırından ayrıca alınabilir, bozulmaya karşı dayanıksızdır. Buzdolabında muhafaza edilmelidir. Genellikle sosis, sucuk, kaşar, turşu, mayonez, ketçap malzemeli karışık olanı tercih edilir, malzemesinin bol olması belirgin özelliklerindendir. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin bilinen yöresel bir ürünüdür.



SUSURLUK AYRANI



Susurluk ayranı, Balıkesir'in Susurluk ilçesine özgü, yapımı ve tadı klasik ayrana göre farklılık gösteren Türk mutfağına ait bir çeşit yöresel içecektir. 1950'li yıllarda meşhur olmaya başlamıştır.



Susurluk ayranı, küçük bir elektrikli motor ile kabından çekilerek, ince bir boru yoluyla yüksekten tekrar kabına boşaltılır. Bu devirdaim sürecinde ayranın yağı, ayran üzerinde köpük oluşturur. Ayrıca tuz miktarı da daha azdır.



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