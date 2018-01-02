5 Ocak 2018 Cuma günü Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunu yıl dönümünde resmi tatil olacak mı? 5 Ocak Adana'nın kurtuluşuna dair okullar tatil açıklamaları

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5 OCAK 2018 CUMA GÜNÜ ADANA'NIN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ



5 Ocak günü Adana, düşman işgalinden kurtuldu.



Bu gün, Adana'nın kurtuluşunun ardından bazı organizasyonlar yapılıyor.



Kurtuluşun olduğu 5 Ocak günü Adana'da okullar tatil olacağına ve 5 Ocak 2018 Cuma günü Adana'da resmi tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı.



ADANA 5 OCAK KURTULUŞ KUPASI SPOR OYUNLARI KURA ÇEKİMİ YAPILACAK



ADANA Barosu ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları'nın futbolda kura çekimi yapıldı.



Açılış maçının 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda gerçekleşeceği, 16 Baro takımının katılacağı turnuva, 4-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Kayhan Kaynak ve Muharrem Gülergin sahalarında oynanacak.



ulusal.com.tr