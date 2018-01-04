banner962
Erdoğan: Yeni döneme girdik
Erdoğan: Yeni döneme girdik
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
Hazinedar'dan ilk açıklama
Hazinedar'dan ilk açıklama
Mersin'de okullar tatil edildi
Mersin'de okullar tatil edildi

5 Ocak 2018 Cuma yarın Adana'da okullar tatil mi? Adana Valiliği son dakika açıklaması

5 Ocak 2018 Cuma günü Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunu yıl dönümünde resmi tatil olacak mı? 5 Ocak Adana'nın kurtuluşuna dair okullar tatil açıklamaları? Adana'da sel etkili oluyor. Bugün bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Peki Adana'da 5 Ocak 2018 Perşembe günü yarın okullar tatil mi? Adana Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi mi?

5 Ocak 2018 Cuma yarın Adana'da okullar tatil mi? Adana Valiliği son dakika açıklaması
5 OCAK 2018 CUMA GÜNÜ ADANA'NIN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ

5 Ocak günü Adana, düşman işgalinden kurtuldu.

Bu gün, Adana'nın kurtuluşunun ardından bazı organizasyonlar yapılıyor.

Kurtuluşun olduğu 5 Ocak günü Adana'da okullar tatil olacağına ve 5 Ocak 2018 Cuma günü Adana'da resmi tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

ADANA 5 OCAK KURTULUŞ KUPASI SPOR OYUNLARI KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

ADANA Barosu ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları'nın futbolda kura çekimi yapıldı. 

Açılış maçının 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda gerçekleşeceği, 16 Baro takımının katılacağı turnuva, 4-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Kayhan Kaynak ve Muharrem Gülergin sahalarında oynanacak.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN SEL UYARISI

Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski göz önüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.

Peki Adana'da 5 Ocak 2018 Perşembe günü (yarın) okullar tatil mi?

Adana Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi mi?

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr
Etiketler; #5 ocak 2018 cuma adananın kurtuluşu tatil mi #5 ocak adanada tatil mi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Cenk Özdemir yazdı: Tarlada izimiz harmanda yüzümüz yok
Sonraki Haber
Balonla Pamukkale seyri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.