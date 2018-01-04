5 Ocak 2018 Cuma günü Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunu yıl dönümünde resmi tatil olacak mı? 5 Ocak Adana'nın kurtuluşuna dair okullar tatil açıklamaları? Adana'da sel etkili oluyor. Bugün bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Peki Adana'da 5 Ocak 2018 Perşembe günü yarın okullar tatil mi

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5 OCAK 2018 CUMA GÜNÜ ADANA'NIN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ



5 Ocak günü Adana, düşman işgalinden kurtuldu.



Bu gün, Adana'nın kurtuluşunun ardından bazı organizasyonlar yapılıyor.



Kurtuluşun olduğu 5 Ocak günü Adana'da okullar tatil olacağına ve 5 Ocak 2018 Cuma günü Adana'da resmi tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı.



ADANA 5 OCAK KURTULUŞ KUPASI SPOR OYUNLARI KURA ÇEKİMİ YAPILACAK



ADANA Barosu ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları'nın futbolda kura çekimi yapıldı.



Açılış maçının 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda gerçekleşeceği, 16 Baro takımının katılacağı turnuva, 4-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Kayhan Kaynak ve Muharrem Gülergin sahalarında oynanacak.



ADANA VALİLİĞİ'NDEN SEL UYARISI



Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski göz önüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.



Peki Adana'da 5 Ocak 2018 Perşembe günü (yarın) okullar tatil mi?



Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr