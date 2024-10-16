5 şehirde okullar tatil edildi! Depremin ardından karar açıklandı

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Tunceli, Erzincan ve Sivas'tan da hissedildi.

Depremin ardından peşpeşe önemli açıklamalar gelmeye başladı.

5 ŞEHİRDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan açıklama geldi. Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Hasarlı olan tahliye edilmiş binalardan uzak durulmasını isteyen Serdar Yavuz, okulların tedbir amacıyla bugün için tatil edildiğini bildirdi.

Depremin ardından Elazığ Valiliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada, Vali Numan Hatipoğlu'nun talimatıyla, deprem sonrası kent genelinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Malatya merkezli deprem nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da da okullar 1 gün tatil edildi.

​​​​​​​Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Malatya’da meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklama'da, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem dolayısıyla ilimiz genelinde 16 Ekim itibarıyla resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

Batman Valiliği de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime bugün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Malatya'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.