5. sınıf öğrencisi okula silah getirdi: Çanta yasaklandı, şeffaf poşet zorunluluğu getirildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Aile üyelerinden gözaltıların olduğu olay sonrası okul yönetimi, güvenlik gerekçesiyle öğrencilerin okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmesi kararını aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Olay, dün Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Haki Sokak'taki bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre, 5. sınıf öğrencisi erkek çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla 3 gün boyunca okula geldi. Durumdan haberdar olan velilerin ihbarı üzerine okula sevk edilen polisler, silaha el koydu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde çocuğun ailesinden bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜVENLİK İÇİN ŞEFFAF POŞET ÖNLEMİ

Olayın ardından okul yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle çocukların okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmelerinin istendiği belirtildi. Yaşanan durum nedeniyle okul çevresindeki polis sayısının arttırıldığı, yöneticilerden birkaçının ifade vermek için emniyete çağrıldığı aktarıldı.

BAZI ÖĞRETMENLER İFADE VERECEK

Olayla ilgili konuşan bir veli süreci şu sözlerle anlattı: "Dün bazı olaylar olmuş. Bir çocuğun kesici alet ya da benzeri bir şeyle okulda geldiğini söylediler. Birkaç kişinin gözaltına alındığını belirttiler. Polisler okula gelmiş. Öğretmenlerden bazıları da ifade verecekmiş. Duyunca korktum. Normalde gelmezdim çıkış saatine ama bundan sonra oğlumu asla bırakmayacağım. Buradan da kızımı almaya gideceğim. Sabah öğrencilerin çantalarına baktılar. Bu haftalık öğrencilerin şeffaf poşetlerle gelmesini söylediler. Her gün de arama yapacaklarmış."

"ARKADAŞIM KARNINDA SİLAHLA GEZİYORDU"

Silahlı çocuğun sınıf arkadaşı ise şahit olduğu anları şöyle ifade etti: "Arkadaşım karnında silahla geziyordu. Gördüğümde çok korktum, hemen kaçtım oradan. Eline almış geziyordu silahla. Bugünden itibaren şeffaf poşetle okula geliyoruz. Güvenlik ve içinde ne olduğu görünsün diye böyle bir karar aldılar. Arkadaşımızı olaydan sonra hiç görmedim. Nerede bilmiyorum. Görünce korkudan elim ayağıma dolanmıştı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

