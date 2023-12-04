5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediliyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. MSB'nin açıklamasında, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: