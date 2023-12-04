5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediliyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. MSB'nin açıklamasında, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı
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