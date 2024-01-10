5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Son olarak, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı