5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Son olarak, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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